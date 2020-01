Cláudia Leitte fala sobre ser comparada nos EUA com Beyoncé

A cantora Cláudia Leitte escolheu os Estados Unidos para criar os filhos, mas passa temporadas em Salvador e São Paulo a trabalho. E em algumas viagens, a loira afirma que não passa despercebida nos lugares e é confundida com Beyoncé.

Segundo o Extra, Cláudia contou que não consegue ficar no anonimato, e quem em há países que é mais assediada do que em outros.

"Se estou num dia meio carente, vou ao shopping e, ôxe, lá de cima da escada o povo já começa a gritar meu nome. Entrei no avião de volta pra cá, e o pessoal fazia “ola” (risos). É massa! Sinto que eles ficam felizes quando me veem, saudosos do Brasil. Na imigração, disseram ao policial que sou “a Beyoncé brasileira”, disse.

Ainda segundo o Extra, a loira adorou o comentário: "Ui, que responsabilidade! Fico orgulhosa, não vou mentir”— finalizou.