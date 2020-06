Homem tem bexiga estourada após ingerir bebida alcoólica e não urinar

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

Um chinês identificado pelo nome de Hu, de 40 anos, precisou passar por cirurgia após ter segurado urina por 18 horas. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail, que informou ainda, que o homem havia se embriagado na noite anterior e não foi ao banheiro.

Ainda segundo o jornal, o homem bebeu mais de dez cervejas e adormeceu. Quando acordou na noite seguinte de ressaca, com intensa dor abdominal. Foi levado às pressas para o Hospital Popular de Zhuji, em Shaoxing, na província chinesa de Zhejiang. O paciente não conseguia ficar deitado, nem urinar - tentou inutilmente várias vezes. Foi atrás de uma tomografia que os médicos descobriram que a bexiga dele tinha se rompido em três lugares.

Uma das lacerações se abriu em direção à cavidade abdominal e fez com que parte do intestino entrasse na bexiga. Ele foi submetido a uma cirurgia e poderia ter morrido se as lacerações não tivessem sido reparadas a tempo.

Segundo os médicos, a bexiga é flexível e pode aumentar de tamanho à medida que os líquidos são consumidos, mas tem uma capacidade limitada a cerca de 350 a 500 mililitros, porém, uma pessoa intoxicada pode não sentir a necessidade de urinar depois que o sistema nervoso é suprimido pelo álcool. A bexiga pode então se romper por ser excessivamente esticada pela urina armazenada.