Manaus FC goleia o Betânia por 8 a 0 no último jogo antes da estreia na Série Cn

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

Manaus/AM - O Manaus FC realizou neste sábado (1), o segundo e último jogo-treino antes da estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, que acontecerá no próximo dia 8, diante do Vila Nova (GO), na Arena da Amazônia. O esmeraldino enfrentou o Betânia FC e venceu por 8 a 0. Os gols da partida foram marcados por Hamilton, Fumaça (2), Gabriel Davis (2), Paulinho Simionato, Matheuzinho e Carrilho. A escalação inicial do técnico Welington Fajardo trouxe Jonathan, Igor, Luis, Spice e Rennan; Ramon, Felipe Baiano e Hamilton; Fumaça, Rossini e Mateus.

Agora o time entra na reta final de preparação. “Então agora vamos entrar na reta final dos trabalhos. Vamos tirar bastante trabalho físico para entrar na parte técnica, parte tática, para que no jogo contra o Vila Nova a gente possa estar com os jogadores bastante descansados para o jogo, já que essas três semanas foram de treinamento físico pesado. Acho que dentro do que foi possível fazer nós fizemos com excelência. Agora é a última semana. Vamos trabalhar com bola parada, coisa que a gente não teve oportunidade ainda e trabalhar algumas situações que a gente já observou que dá para arrumar. Depois é fazer o polimento final que tenho certeza que vai dar tudo certo”, finaliza Fajardo.

Expectativas

Um dos destaques do jogo-treino foi o atacante Rodrigo Fumaça que balançou as redes duas vezes. “A expectativa é muito boa para o começo do campeonato. Estamos nos preparando bem. Vamos entrar na semana derradeira. Foi um dia muito bom para mim. Pude ajudar no jogo amistoso com dois gols, graças a Deus é o terceiro (Fumaça marcou também contra o Fast). Agora é pensar no primeiro jogo do Brasileiro e que tudo possa dar certo para gente”, destaca o atacante.

O presidente do MANAUSFC, Luis Mitoso já está na expectativa para a estreia. “Esses jogos fazem parte do planejamento da comissão técnica. Fizemos dois jogos-treinos para os nossos jogadores e este agora foi na Arena da Amazônia para que a gente pudesse treinar no palco da partida. Temos uma semana ainda. Tem muita coisa para evoluir e a comissão técnica está avaliando todos os lances e tenho muita certeza de que nós estamos no caminho certo”, avalia o presidente.