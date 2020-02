Suspeito de seduzir homens para roubar carros, ‘Besouro da meia-noite' é preso em Manaus

Manaus/AM - O homem identificado como Atson dos Santos Cordeiro, 22, também conhecido como “Besouro da meia-noite” foi apresentado pela polícia nesta terça-feira (11) acusado de seduzir homens para roubar seus carros em Manaus. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, o suspeito foi preso na rua São José, bairro Compensa, na zona Oeste, na manhã de hoje.

O delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), Cícero Túlio, informou que o acusado teria roubado ao menos três veículos ao longo do ano passado.

As investigações indicam que o suspeito seduzia outros homens com promessas de namoro duradouro. Ele embebedava as vítimas e depois anunciava o roubo dos veículos. De acordo com a polícia, ele possui uma comparsa que estaria se passando por mulher homossexual para realizar o mesmo tipo de crime com outras mulheres.

Os três veículos roubados por Atson, o "Besouro da meia-noite", foram recuperados durante a ação policial e devolvidos aos donos.