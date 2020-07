Neto de Elvis Presley é encontrado morto aos 27 anos

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Benjamin Keough, 27, foi encontrado morto dentro de sua residência em Calabasas, na Califórnia. O jovem é neto de Elvis e Priscilla Presley.

De acordo com o TMZ, a suspeita é que ele tenha cometido suicido com um tiro. Ben é filho de Lisa Marie Presley e do músico Danny Keough, também é irmão da atriz Riley Keough.

Discreto, a última vez que o jovem foi clicado com a família foi em 2017 no aniversário de 40 anos da morte de Elvis.