Namorada presenciou morte do neto de Elvis Presley

Diana Pinto, namorada de Benjamin Keough, neto de Elvis Presley, presenciou o suicídio do jovem de 27 anos. O caso aconteceu na madrugada do último domingo (12) em Calabasas.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o vizinho de Benjamin relatou que ouviu Diana gritar logo após o barulho do tiro. “Ela estava histérica gritando ‘eu não posso acreditar’ e dizendo ‘a família vai me odiar, eles vão me culpar’. Acho que ela estava se sentindo culpada pelo que ocorreu. Ela ficava repetindo sem parar ‘eu não acredito, eu não acredito’. Ela conversou por cerca de uma hora com os policiais”, contou.