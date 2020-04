Jovem é preso após tentar matar homem a terçcadada no Amazonas

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Manaus/AM - Um homem, de 26 anos foi preso nessa quarta-feira (29), suspeito de tentar matar um homem a terçadadas, no Beco 50, no município de Benjamim Constant, no interior do Amazonas.

A polícia recebeu a denúncia que a vítima de 42 anos teria sido golpeado na perna e o suspeito teria fugido. Os policiais passaram a fazer buscas no local e minutos depois descobriram onde ele estaria escondido.

O suspeito foi conduzido para o 51º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para realização dos procedimentos cabíveis.