Com aumento no valor do gás, homem decide roubar botija de idoso no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 21 anos foi preso nesta quinta-feira (26) suspeito de ter assaltado com uma arma de brinquedo uma idoso de 76 anos. O crime aconteceu na avenida 21 de Abril, do município de Benjamin Constant, interior do Amazonas.

Policiais militares contaram que durante patrulhamento avistaram o homem em atitude suspeita, carregando uma botija e uma lata de tinta. Questionado sobre os objetos, ele acabou confessando o crime, e disse ainda que toda a ação foi feita com uma arma de que brinquedo.

O suspeito foi levado para a delegacia e os objetos apreendidos e devolvidos para o dono. O homem deve permanecer na carceragem da 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis e aguardar posicionamento na Justiça.