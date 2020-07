Jorge Jesus tem reunião com presidente do Benfica e flamenguistas entram em desespero

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Torcedores do Flamengo ficaram preocupados nesta sexta-feira (10) com novos rumores sobre a possível saída de Jorge Jesus do clube.

De acordo com o colunista Mauro Cezar Pereira, do Uol, a presidência do Benfica avançou na tentativa de contratar o técnico, marcando uma conversa com ele para a noite desta sexta-feira (10) às 20h no horário de Brasília.

Ao mesmo tempo, uma outra notícia pode tranquilizar um pouco mais o coração rubro-negro: em um jantar reservado com o presidente Rodolfo Landim, na noite da quinta-feira, o próprio Jorge Jesus informou sobre a proposta do clube português, o tranquilizado acerca da resposta que dará.

Segundo o Globo Esporte, o técnico reafirmou a vontade em seguir com o projeto no Flamengo. No mês passado, ele renovou o contrato até junho de 2021.

Caso aceite a proposta, o técnico português deve sair do Flamengo após as finais do Campeonato Estadual.

Enquanto não há uma resposta definitiva, os torcedores ficam na apreensão e nas redes sociais já até especulam possíveis nomes para substituí-lo.