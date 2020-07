Jorge Jesus acerta com o Benfica e vai comunicar saída do Flamengo

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

Chegou ao fim a passagem de Jorge Jesus no Flamengo. O técnico fechou acordo com o Benfica e vai comunicar o time rubro-negro nas próximas horas. A informação foi confirmada pelo Globo Esporte.

A imprensa portuguesa já dava como certa a ida de Jesus para o Benfica desde cedo, mas o Flamengo afirma não ter sido comunicado pelo treinador.

Jesus fechou contrato de 3 anos com o clube português e receberá 3 milhões de euros por temporada. Jorge já trabalhou no Benfica entre 2009 e 2015.

Como renovou contrato com o Flamengo recentemente, Jesus terá que pagar 1 milhão de euros, multa rescisória. O treinador vai levar consigo para Portugal toda a comissão técnica e o chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tannure.