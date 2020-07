Gabigol posta despedida de Jorge Jesus e emociona torcedores

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

O jogador do Flamengo, Gabigol, postou na tarde deste sábado (18), uma despedida curta, porém cheia de sentimentos, do treinador, Jorge Jesus.

Com um vídeo de momentos dos dois e do time, em seu instagram, Gabigol colocou a seguinte legenda: “Mister, Jorge, pai, coroa bonitão.. Me despeço de você, mas pode ter certeza que na minha cabeça e no meu coração você irá sempre estar! Tivemos momentos lindos e tristes... Mas, sempre com a fome de vencer e de trabalhar para ser o MELHOR e você é o melhor do maior clube do Brasil! Vai com Deus e ganhe porque você é isso! VENCER, VENCER ,VENCER. EU TE AMO!”

“Só na saída desse cara já chorei 8 vezes”, “Eu já tinha parado de chorar,vem Gabigol e faz isso.” E “E um dia contarei a meus Filhos que vi um Flamengo de Gabigol e Jorge Jesus, de um futebol fantástico, bem jogado e praticamente invencível!”, foram alguns dos comentários.