Flamengo confirma saída de Jorge Jesus para o Benfica

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

O Flamengo anunciou que o técnico Jorge Jesus vai deixar o clube. O português vai voltar a treinar o Benfica, após fechar contrato na noite da última quinta-feira (17), de acordo com o site do jornal O Globo. Jesus deve viajar neste final de semana para Lisboa onde vai oficializar o acordo.

A imprensa portuguesa afirma que Jesus fechou um contrato de três anos com o Benfica, para receber um salário de três milhões de euros por ano, o equivalente a R$ 18 milhões. A atual comissão técnica do português deve seguir com ele.

Jesus também espera que o Benfica contrate os jogadores Gerson e Bruno Henrique, desfalcando o rubro-negro.