Taperebá é rica em vitamina C e reduz colesterol ruim; saiba mais

O Cajá ou Taperebá contém vitamina C, o que lhe confere potencial antioxidante e fortalece o sistema imunológico. A fruta possui ainda minerais como ferro, cuja absorção é favorecida pela presença da vitamina C, cálcio e potássio. O Cajá não possui gorduras em sua composição e apresenta baixo valor calórico.

Confira 5 benefícios para o seu corpo:

1. Coração: O taperepá auxilia na proteção de doenças cardíacas, pois possui alta quantidade de antioxidantes e reduz o colesterol.

2. Músculos: Rica em fósforo, essa fruta pode ajudar no ganho de massa muscular e hipertrofia.

3. Fuja da gripe: Altas doses de vitamina C em uma fruta tão pequena! Seu corpo vai ficar protegido de gripes e resfriados com o consumo de taperebá, fortalecendo o sistema imunológico.

4. Anemia nunca mais! Essa fruta possui a quantidade de ferro que seu corpo precisa diariamente, e assume papel importante na produção de hemoglobina, evitando doenças como a anemia.

5. Ajuda o emagrecimento: Por possui baixo teor de gordura, essa frutinha pode ser incluída na dieta de quem deseja perder peso.

6. Saúde dos Dentes: Um dos principais contribuintes para os ossos e dentes se manterem fortes, o Cálcio pode ser encontrado em abundância no Cajá. Adotar uma dieta equilibrada contando com a presença dessa fruta pode ser o diferencial que você esperava para ter ossos mais saudáveis e um sorriso que evidencia toda sua saúde.

7. Sistema Nervoso: Não pense que o Cajá é a exceção entre as fontes de vitamina B, muito pelo contrário. Demonstrando a sua eficiência completa, a presença do Cajá no plano alimentar não só pode ajudar no controle do sistema nervoso de mulheres no ciclo menstrual, mas a todos os amantes da fruta. O controle de ansiedade, fome, depressão e compulsão alimentar se estende a todo o sistema nervoso, representando benefícios do Cajá para qualquer pessoa, independente da faixa etária ou sexo.