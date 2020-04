Pilates emagrece? Saiba mitos e verdades sobre a prática

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

O Pilates é uma das modalidades que mais prioriza o bem-estar e a saúde. Sua técnica permite que o praticante desenvolva a consciência e equilíbrio corporal, assim como a melhora do condicionamento fisco e fortalecimento muscular. Conheça alguns mitos e verdades sobre a prática:

Pilates ajuda a “crescer”?

MITO! Por ser uma prática que auxilia no alinhamento postural e trabalha com o fortalecimento do powerhouse, que trabalha os músculos responsáveis pela sustentação da coluna, muitas pessoas acreditam que o Pilates faça crescer, mas isso não é verdade. O que acontece é que, devido a reeducação da postura, a pessoa as vezes acredita ter ganho alguns centímetros a mais, porém o Pilates não adiciona tamanho à estrutura óssea.

Qualquer pessoa pode fazer Pilates?

Verdade! O Pilates é indicado para crianças, adultos, homens, mulheres, idosos, gestantes. É uma prática extremamente benéfica a todos! Mas é importante sempre procurar um profissional habilitado e regulamentado para dar aulas de Pilates. No Brasil, apenas Fisioterapeutas e Educadores Físicos podem fazer o curso para ministrar aulas de Pilates.

Pilates vai me fazer ganhar massa muscular?

Mito! O Pilates complementa muitos trabalhos para ganho muscular e ele ajuda a definir a musculatura, mas sem aumentar o volume. Não há hipertrofia com o Pilates. E, diferente da musculação – que trabalha apenas uma musculatura por vez, o método movimenta um grupo de músculos.

Pilates emagrece?

Depende! Pode haver perda calórica no Pilates sim! Tudo depende do foco do instrutor e do modelo de aula que ele realiza, além dos acessórios utilizados e exercícios que são feitos. Alguns exercícios aceleram o metabolismo e fazem com que haja perda calórica, mesmo que o corpo esteja em repouso.

Pilates ajuda a diminuir as dores na coluna?

Verdade! Como dissemos anteriormente, por trabalhar o core, o Pilates auxilia no alívio de dores relativas à má postura ou outros problemas como fibromialgia, artrite e artrose. Mas é importante que o instrutor de Pilates esteja sempre atento as particularidades e limitações de cada aluno, pois a realização de algum movimento incorreto pode ter um efeito prejudicial, o que é o contrário do esperado com a prática.