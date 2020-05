Benefícios do maracujá além do efeito calmante; saiba mais

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

O maracujá é uma fruta que tem efeito calmante e fonte de vitamina C. Além disso, o suco de maracujá pode trazer diversos benefícios à saúde e ainda ser utilizado como alimento medicinal ou na produção de cosméticos.

Tudo da fruta é aproveitado, desde o caule às sementes. O UOL listou alguns benefícios do maracujá; confira

1. Ajuda a combater o estresse e a ansiedade O maracujá pérola ou maracujá-do-sono, como é mais conhecido, tem propriedades calmantes presentes na polpa, graças à ação de flavonoides e alcaloides que atuam no sistema nervoso central e produz efeito calmante, analgésico e relaxante muscular. Além disso, o maracujá é rico em magnésio, um mineral importante no controle do estresse e da ansiedade.

2. Auxilia no controle da glicose no sangue

A entrecasca do maracujá é rica em fibras, o que a torna uma boa aliada de quem tem diabetes, já que essas substâncias tornam a absorção dos carboidratos da refeição mais lenta, o que evita picos de glicemia no sangue.

3. Auxilia na imunidade

A fruta é rica em vitamina C. A ação antioxidante desse nutriente é indicada para ajudar a melhorar a imunidade e também contribui para um envelhecimento celular saudável.

4. Favorece o funcionamento do intestino

Entre as substâncias da entrecasca do maracujá está a pectina, fibra solúvel que é importante para regular o trânsito intestinal. Ela atua também como um probiótico, melhorando o funcionamento do intestino e com ele ajuda a eliminar as toxinas e gorduras do organismo. Para ter esse efeito, a recomendação é a de consumir uma colher de sopa da farinha de maracujá no iogurte, junto com a fruta ou batido com um suco.