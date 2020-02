Pera fortalece os ossos e previne câncer; saiba mais

A pera é uma aliada da boa saúde, já que ela é rica em minerais como potássio ou fósforo, magnésio, antioxidantes e vitaminas como A, B e C. A pode ser consumida crua, assada ou cozida e possui fácil digestão além de um baixo índice glicêmico, reduzindo o apetite e mantendo a saciedade por mais tempo.

O site Tua Saúde listou 5 benefícios da pera para saúde, confira;

1. Controlar a diabetes e a pressão alta

Esta fruta é uma ótima fruta para quem tem diabetes porque aumenta pouco o açúcar no sangue já que tem baixo índice glicêmico.

Além disso, a pera têm propriedades vasodilatadores, porque é rica em potássio, que ajuda a prevenir a pressão alta, evitando também problemas cardíacos, como trombose ou AVC.

2. Tratar a prisão de ventre

A pera principalmente quando é comida com a casca, ajuda a regular o intestino, combatendo a prisão de ventre pois é rica em fibras, além de estimular a libertação de sucos gástricos e digestivos o que faz com que a comida se mova mais lentamente no intestino, melhorando o seu funcionamento.

3. Fortalecer o sistema imune

Esta fruta contém antioxidantes que ajudam a eliminar os radicais livres que se acumulam no organismo, porque é rica em vitaminas A e C e flavonoides, como o betacaroteno, luteína e zeaxantina, contribuindo para a prevenção do câncer do estômago e intestino e reduzindo os efeitos do envelhecimento na pele, como rugas e manchas escuras.

Além disso, contribui para a produção de glóbulos brancos, que são responsáveis por proteger o organismo, ajudando a evitar inflamações, como grite, artrite ou gota, por exemplo.

4. Fortalecer os ossos

A pera é rica em minerais como magnésio, manganês, fósforo, cálcio e cobre, contribuindo para a redução da perda de mineral ósseo e evitando problemas como osteoporose.

5. Ajudar a emagrecer

A pera ajuda a perder peso porque é uma fruta com poucas calorias, sendo que geralmente, uma pera de 100g tem cerca de 50 calorias.

Além disso, a pera tem fibras que diminuem o apetite e tem efeito diurético o que diminui o inchaço do corpo e para o aspeto mais delgado.