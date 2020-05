Saque-aniversário do FGTS é liberado; veja quem pode receber a partir de hoje

O maior inimigo de Bolsonaro

A partir de hoje (4) está liberada a segunda estapa do pagamento do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para trabalhadores nascidos nos meses de março e abril, que fizeram a opção pela modalidade e se cadastraram para receber o valor.

Ainda não foi diivulgado o valor que será liberado.

O que é

É um pagamento em que trabalhador passa a receber anualmente, no mês de seu aniversário, uma parcela do FGTS. Mas perde o direito ao fundo de garantia em caso de demissão sem justa causa.

Para receber ainda este ano, há um prazo máximo para adesão, conforme o mês do nascimento do cotista.