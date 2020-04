Comer ovo todos os dias ajuda a perder gordura e ganhar músculos

‘Volta AI-5’. A loucura está nas ruas

Depois de se livrar da fama de vilão, o ovo passou a ser indicado por médicos e nutricionistas como um dos melhores alimentos para afastar doenças. Comer ovos todos os dias, traz inúmeros benefícios para a saúde, claro sem abusar do seu preparo frito.

Confira alguns benefícios deste superalimento:

Ovo melhora o raciocínio

Rico em ômega 3, o ovo faz bem para o cérebro, traz benefícios para a capacidade cognitiva e, de quebra, ainda estimula o equilíbrio da insulina com a glicose.

Ovo faz bem para o coração

Estudos mostram que comer um ovo por dia, ao contrário do que era dito no passado, não aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, desde que consumido corretamente, de preferência cozido ou frito sem óleo.

Ovo combate a anemia

O alimento é fonte de ferro e vitamina B 12 que, em conjunto previnem a anemia.

Ovo ajuda a ganhar músculos

O alimento é excelente aliado de quem deseja ficar forte e definido, já que, por ser rico em albumina, proteína de valor biológico e fácil digestão, auxilia no processo de aumento de massa e na regeneração de tecidos musculares.

Ovo elimina gordura do corpo

Por ser boa fonte de proteínas, que exigem do corpo energia extra para serem metabolizadas, ele acelera o metabolismo, resultando em uma maior queima de gorduras.

Ovo ajuda na perda de peso

O equilíbrio de nutrientes do alimento associado ao poder de saciedade das proteínas faz com que o alimento ajude no emagrecimento. Além disso, vale saber que um ovo grande inteiro contém apenas 78 calorias.

Ovo contribui para a beleza

A presença de albumina no alimento ainda faz com que ele ajude na regeneração e no fortalecimento de unhas, melhora da pele e no crescimento dos cabelos.

Ovo aumenta o apetite sexual

O ovo também pode ser considerado um alimento afrodisíaco por ser rico em vitamina D, que de acordo com estudos, desempenha importante papel na libido em ambos os sexos porque impulsiona a produção de testosterona.