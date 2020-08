Bradley Cooper e Jennifer Garner são flagrados em passeio e levantam rumores de namoro

Bradley Cooper e Jennifer Garner podem ser o mais novo casal de Hollywood.

Os dois foram flagrados bem à vontade, fazendo 'castelinhos de areia' na praia de Malibu, em Los Angeles, na quarta-feira (5), acompanhados da pequena Lea, de 3 anos, filha do ator com Irina Shayk. As fotos foram divulgadas pelo site americano TMZ.

Ambos os atores terminaram relacionamentos recentemente. Bradley e Irina se separaram em junho de 2019. Já Jennifer Garner, que foi casada com Ben Affleck, com quem tem três filhos, teria terminado o namoro de dois anos com o empresário John Miller.

O casal se conheceu nas gravações da série "Alias - Codinome Perigo".