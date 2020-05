Conheça 5 hábitos que colaboram para o envelhecimento da pele

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Todos os dias desenvolvemos diversas ações que, muitas vezes, implicam na nossa vida com o passar dos anos. Em relação à beleza e à saúde da pele não é diferente: se não cuidarmos bem do nosso rosto e corpo é provável que o envelhecimento apareça antes do tempo. Pensando nisso, o DermaClub reuniu as principais ações que precisam ser revistas já, visto que prejudicam a pele. Confira abaixo e conquiste um visual mais equilibrado!

1) Dormir com maquiagem

Segundo especialistas, o acúmulo de cosméticos no rosto favorece a irritação, além do risco de infecções na região dos olhos. Também é possível notar aumento do surgimento de quadros de acne e do envelhecimento precoce devido à produção de radicais livres - que destroem as células saudáveis da pele. “Manter o rosto limpo é muito importante, pois o mantém saudável”, explicou a dermatologista Luciana Kalache, de Curitiba, no Paraná.

2) Esquecer de aplicar o filtro solar todos os dias

Sabe-se que a proteção solar é fundamental para evitar doenças de pele. Além do câncer, outro grande risco que devemos nos atentar é o envelhecimento precoce. Conforme nos expomos ao sol, existe maior probabilidade a manchas, rugas e acne. Dessa forma, é fundamental aplicar filtro todos os dias. Procure um produto que atenda as suas necessidades, como antioleosidade, alta cobertura, hidratação, entre outras alternativas.

3) Não se hidratar corretamente

Muitos problemas de flacidez e falta de viço na pele se dão devido à desidratação. Além do uso de cremes específicos para mãos, pés e corpo - desenvolvidos para atender as necessidades de cada área especificamente -, é importante ingerir pelo menos dois litros de água por dia. “Beber líquidos, principalmente água, favorece a eliminação de toxinas”, explicou a dermatologista Mylenne Torres, de Natal, no Rio Grande do Norte.

4) Comer mal

A alimentação tem influência direta no nosso organismo. Apostando na variedade e no equilíbrio é possível adquirir antioxidantes e proteínas importantes para retardar o envelhecimento e prevenir a pele das indesejadas rugas.

5) Uso de álcool e tabagismo

Manter um cotidiano saudável é uma das maneiras mais eficazes de retardar o envelhecimento. O álcool e o cigarro são alguns dos principais vilões não só para o organismo, como também para o aspecto da pele. O primeiro promove desidratação, prejudicando a pele, cabelos e unhas. Já o segundo degrada as fibras de colágeno, provocando rugas e flacidez.

Para saber qual é o tratamento ideal para a sua pele, consulte um dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia.