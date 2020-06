Gracyanne Barbosa 'esfrega' bumbum estratosférico na câmera em vídeo de rebolado

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

Gracyanne Barbosa compartilhou neste domingo um vídeo dançando ao som de Ludmilla. A musa fitness colocou um look ousado, com cinta-liga e um shortinho de onça que não "dá conta" do recado, e mostrou suas habilidades no rebolado.

Para ficar em casa durante a pandemia, Gracyanne está investindo em aulas online de dança. A musa aproveitou para deixar uma mensagem positiva aos seguidores: "Quem dança é mais feliz. E nesse tempo de distanciamento social, quarentena, temos que deixar viva a alegria que existe em nós, né? Bom domingo amores".