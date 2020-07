Mulher é achada morta dentro de geladeira

Wilson Lima vence a batalha política

O corpo de uma mulher de 30 anos foi encontrado dentro de uma geladeira, nesta quarta-feira (15), no apartamento em que morava, na região Norte de Belo Horizonte. A vítima foi encontrado pelo marido, de acordo com o site R7.

Ainda segundo a publicação, o homem trabalha como caseiro em um sítio e perdeu ao tentar contactar a mulher não obteve resposta. Ele foi até o local com o irmão e a cunhada e ao chegar no apartamento encontrou a geladeira lacrada com fita adesiva e virada para a parede.

A polícia informou que no corpo da vítima havia marcas no pescoço e rosto, que indicam sinais de luta corporal. O caso está em investigação.