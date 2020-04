Belo fala sobre rumores de que teria traído Gracyanne Barbosa

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

O cantor Belo esteve envolvido em algumas polêmicas ao longo de sua carreira, e em entrevista ao TV Fama, ele esclareceu sobre os burburinhos de que teria traído Gracyanne Barbosa. Sem papas na língua, Belo falou abertamente sobre o assunto.

“Eu nunca traí a Gracyanne! Não tenho histórico de traição com ela”, afirmou ele, que ainda revelou qual seria sua atitude caso fosse traído. “Eu não perdoo traição. Traição não tem a ver com amor, tem a ver com caráter e índole”, finalizou.

Já a esposa do pagodeiro, ao ser questionada sobre os rumores de que estariam em crise, Gracyanne afirmou: “Nunca estivemos a ponto de se separar. Nunca!”. “Tivemos problemas mas nunca pensamos em nos separar!”, acrescentou a musa fitness para o programa.