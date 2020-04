Veja efeitos bons e ruins que a quarentena pode fazer com sua beleza

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Por conta do Covid-19, pessoas no mundo inteiro estão em isolamento social, e esse período pode afetar pele, cabelo e corpo. O IG pupblicou algumas dicas e orientações:

Sem maquiagem, a pele respira

A falta de maquiagem pode ser um aliado nesses dias de quarentena. Segundo a dermatologista clínica geral parceira da FOREO Camille Maia, “a maquiagem, principalmente bases, BB ,CC creams, corretivos e sombras possuem partículas de pigmento e outros compostos que podem, dia a dia, obstruir os poros, causar irritação cutânea e o surgimento das temíveis espinhas. Ficar alguns dias sem usar esses produtos ajuda a pele a se reequilibrar e regenerar”.

O médico Franklin Veríssimo destaca que com a pele fica livre de químicas e respira melhor, mas recomenda seguir com os cuidados de limpeza diária e com os tratamentos de pele. Ele lembra que deixar de usar maquiagem neste período evita um possível quadro de acne e que com os produtos certos, “em poucos dias você irá perceber, observando a pele sem qualquer makeup, que ela estará mais hidratada”.

Atenção com a falta de sol

Ficar em casa ou em apartamento limita o contato da pele com a luz do sol, ou seja, reduzindo a síntese da vitamina D , que ajuda na absorção de cálcio, funcionamento adequado dos órgãos, fortalecimento dos ossos e até aumento da imunidade! A dermatologista Laís Leonor, da clínica Dr André Braz afirma que a vitamina D também regula a saúde dos cabelos e das unhas. Sem ela, de acordo com a especialista, fios e unhas podem ficar quebradiços. Por isso, mesmo em casa, tente pegar um pouco sol.

Camille orienta expor áreas específicas do corpo, como pernas, costas, barriga, ou ainda palmas e plantas dos pés, por 5 a 10 minutos todos os dias.

O estado emocional também reflete na beleza

Procurar se sentir bem trará reflexos positivos para saúde e também para pele, unhas e cabelos. E procurar uma atividade física para fazer em casa pode ser uma maneira de relaxar e ainda dar uma mãozinha na rotina de beleza. Como ressalta Laís, “a prática regular de atividade física e uma maior aptidão física estão associadas a uma menor mortalidade e melhor qualidade de vida na população".

Cuidado com a postura

Quem está trabalhando em casa também precisa de atenção redobrada. A postura inadequada no home office pode aumentar a tensão e a dor nas costas, no pescoço e nos membros. Camille recomenda a postura ereta, com a lombar apoiada, e dá mais dicas: "A altura correta da cadeira é aquela em que os pés podem ser apoiados por inteiro no chão e a mesa na altura do seu peitoral".

Lembre-se de fazer pausas também. "Crie o hábito de se levantar em pequenos intervalos, movimente-se e faça um alongamento. Vai melhorar sua circulação sanguínea e te dar mais disposição”, afirma Camille. E tudo isso vai ter ajudar a sair da quarentena com pele, cabelos e unhas saudáveis também.