Luiz Bacci solta o verbo contra pais de ‘Bel para Meninas': ‘Não tenho medo de ameaça'

A crepioca do vice-governador

O apresentador Luiz Bacci mandou um recado para os pais da menina Bel no stories do Instagram.

“Eu não tenho medo de ameaça. Essas denúncias que estão sendo feitas nas redes sociais são importantes, se não fosse o conselho tutelar não teria ido até a casa de vocês duas vezes em menos de 24h. Assim que eu descobri a existência de vocês nessa Terra, que foi anteontem, porque vocês se acham muito populares, muito famosos e eu nunca tinha ouvido falar sobre vocês, e eu vi que não perdi nada mesmo. Eu pedi da minha produção: ‘eu quero falar com a família’. No Cidade Alerta não se ouve um lado só e eu tentei fazer isso insistentemente. (…) Vocês não quiseram se posicionar, então, o próprio pessoal do Conselho Tutelar disse ontem que o trabalho que a mídia está fazendo nesse caso é responsável. Então aguardem o programa de hoje, mas pode ter certeza que eu não preciso de um papel para falar o que eu penso.”, alfinetou em referência ao vídeo em que os pais de Bel divulgaram em resposta ao público.

Na terça (19), internautas extraíram imagens do canal no YouTube "Bel Para as Meninas", da youtuber Francinete Peres Magdalena, mãe de Bel, de 13 anos, e a acusaram de cometer abusos contra a menina. O caso chegou até o programa Cidade Alerta, apresentado por Bacci.

Ontem, a família de Bel mandou uma carta para o apresentador, que ficou indignado ao ser chamado de invejoso.