Luiz Bacci afronta pai de Bel após receber carta: ‘não tenho inveja nenhuma’

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Após repercussão no Cidade Alerta sobre o caso da youtuber Bel. O pai da adolescente enviou uma carta ao jornalista Luiz Bacci, que foi lida ao vivo durante o programa desta quarta-feira (20).

“Um dos maiores problemas discutidos na internet versa exatamente sobre danos contra a honra que são entendidos como injúria, calunia e difamação principalmente nas redes sociais. Circunstancias nas quais as veracidades de determinados fatos vinculado nas redes acabam tendo menos importância do que as crenças pessoais. Crenças as quais as pessoas fundamentam suas ações. E principal especialmente de criticas, denuncias e acusações que tem por base a própria visão de mundo pelo que tentam impor o seu discurso ao outro, muita das vezes baseado em inveja, ódio e preconceito”, leu Bacci.

Após o trecho ser lido o jornalista disparou. “O que você tem de seguidor eu tenho de views nos stories. Você acha que vou ter inveja desse seu canalzinho. Não tenho inveja nenhuma. Nós temos é preocupação”.

E continuou lendo a carta. “O sensacionalismo é praticado por alguns veículos de comunicação com intuito de aumentar sua audiência através do exagero. Em uma sociedade extremamente dinâmica e concorrente reina a máxima do ‘tempo é dinheiro’. Sendo a informação repassada ao público muita vezes de forma descuidada e descompromissada com a verdade e seriedade",, escreveu em outro trecho.