Vídeos mostram gigantesca explosão em Beirute, no Líbano; confira

Uma grande explosão em Beirute, capital do Líbano, foi registrada na tarde desta terça-feira (4). Vídeos publicados nas redes sociais mostram o resultado da gigantesca explosão que aconteceu na região portuária da cidade. As causas ainda são desconhecidas.

As imagens mostram uma grande nuvem de fumaça se formando em local onde estariam armazenados fogos de artifício e depois uma grande explosão ocorre.

Another view of the explosions in Beirut pic.twitter.com/efT5VlpMkj