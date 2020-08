Vídeo: Noiva é supreendida durante ensaio fotográfico no momento de explosão em Beirute

Gente chocada com esse video da noiva que tava fazendo ensaio fotográfico bem na hora da explosão no Líbano pic.twitter.com/5RrElJj6wC — jordana (@Imjsecret) August 5, 2020

Uma noiva teve seu ensaio fotográfico interrompido pela explosão em uma zona portuária de Beirute, nesta terça-feira (40). Os números atualizados mostram que já são135 mortos e mais de 5 mil feridos.

Nas imagens, a mulher sorri em uma praça perto do local do casamento, o buquê dela estava colocado no chão sobre o vestido quando de repente são surpreendidos pela explosão.

Logo depois, a pessoa que estava filmando a noiva mostra os danos provocados nos prédios, além de bastante fumaça no local.