Uma explosão no porto de Beirute, no Líbano, deixou ao menos 50 pessoas mortas e 2.750 feridos, segundo o ministro da Saúde do país, Hamada Hasan.

A suspeita é de que teria ocorrido um acidente em depósito de material inflamável. O grupo xiita Hezbollah e o governo de Israel negaram relação com o caso.