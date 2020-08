No Líbano, homem é resgatado com vida após 16h sob destroços; Veja Vídeo

Homem é resgato com vida de escombros, após explosão em Beirute no Líbano. pic.twitter.com/7vtlg5TpoK — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) August 5, 2020

Um homem de 27 anos foi resgatado com vida nesta quarta-feira (5) depois de 16 horas sob escombros na cidade de Beirute, no Líbano, onde houve uma explosão em um armazém portuário. Voluntários levaram para ele um tanque de oxigênio, enquanto outros tentavam soltar a perna, que estava presa.

Segundo um site de notícias do Globo, equipes de resgate buscam desaparecidos após a enorme explosão que devastou a área portuária de Beirute, capital do Líbano. A tragédia de terça-feira (4) deixou mais de 100 mortos, 4 mil feridos e 100 desaparecidos, segundo estimativa da Cruz Vermelha libanesa.

Ainda há fumaça saindo do local da explosão, segundo a Associated Press. As principais ruas do centro da cidade amanheceram cheias de escombros, com as fachadas dos edifícios destruídas e veículos danificados.

Imagens de drones mostram que a explosão atingiu silos de trigo que ficavam no porto. Estimativas iniciais indicam que cerca de 85% dos grãos do país, que são majoritariamente importados, estavam armazenados nos armazéns que foram destruídos.

O cenário é de devastação, com fachadas destruídas.

O governador de Beirute estima que mais de 300 mil pessoas estejam desabrigadas.