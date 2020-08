Mais de 100 pessoas estão desaparecidas após explosão em Beirute; equipes fazem buscas

A explosão que destruiu parte de Beirute nessa terça-feira (4), também deixou mais de 100 pessoas desaparecidas. Esta manhã (5), equipes de resgates trabalham nas buscas por elas e não perdem a esperança de encontrar sobreviventes.

Eles buscam entre os destroços de prédios e casas, principalmente na área que fica próxima ao porto onde aconteceu a explosão. Hoje o Governo atualizou o número de feridos para 4 mil e os mortos já passam de 100, mas não foi divulgado um número exato ainda.

As autoridades acreditam que a explosão se deu por conta do super aquecimento de mais de 2,5 mil toneladas de nitrato de amônia que eram guardados em um dos armazéns do porto.

Desde o momento da tragédia, uma fumaça vermelha sai do local e até essa manhã, ainda não havia se dissipado. A princípio, foi cogitado que a explosão teria sido um ataque terrorista, mas essa hipótese foi descartada pelos especialistas e autoridades locais.