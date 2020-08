Funcionários de porto são detidos por explosão em Beirute

Um promotor militar informou, nesta quinta-feira (6), que cerca de 16 funcionários do porto de Beirute e autoridades alfandegárias foram detidos durante a investigação sobre a explosão que deixou mais de 5 mil pessoas feridas e mais de 137 mortos na terça-feira (4).

São funcionários "do conselho de administração do porto de Beirute e da administração de alfândegas e encarregados de trabalhos de manutenção e (operários) que realizaram trabalhos no armazém" onde era guardado o nitrato de amônio, informou o promotor militar Fadi Akiki em um comunicado, de acordo com o G1.

Os responsáveis pela autoridade portuária desde 204 foram colocados em prisão domiciliar na quarta-feira (5).