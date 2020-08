Brasileiros querem enviar pele de tilápia para tratar feridos em Beirute

Um centro de pesquisa no Brasil está fazendo mobilizações para enviar pele de tilápia para tratamento de feridos da explosão em Beirute, que deixou mais de 100 mortos e milhares de feridos.

Segundo o site Globo, pesquisadores do Projeto Pele de Tilápia, da Universidade Federal do Ceará (UFC), informaram que a eficácia do uso da pele de tilápia em queimaduras de 2º e 3º graus e lesões na pele, agindo como um "curativo biológico" no processo de cicatrização.

Estudos clínicos realizados em mais de 350 pacientes, revelaram que a pele de tilápia tem alto potencial de regeneração, abrevia a dor do paciente, além de reduzir a troca de curativos e os custos operacionais clínicos. O seu uso é indicado para tratamento de queimaduras de 2º e 3º graus.

Entretanto, para que isso aconteça, é necessário que haja consenso entre as autoridades das duas nações para poder realizar o envio do material, uma vez que o produto ainda não está autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), motivo pelo qual o envio do material ainda é burocrático.