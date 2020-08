Brasileira está entre os 4 mil feridos de explosão em Beirute

Uma mulher brasileira foi ferida na explosão que atingiu parte de Beirute, no Líbano na tarde dessa terça-feira (4). Ela é esposa de um adido militar que atua no país.

A vítima estava caminhando na rua no momento em que foi supreendida pela explosão. Ela foi atingida por estilhaços de vidro, mas segundo o MinIstério da Defesa, os ferimentos foram leves.

Ela foi atendida em um hospital da cidade e não corre risco de morte. Essa manhã, o Governo do Líbano atualizou o número de feridos para 4 mil e prossegue com as buscas por mais de 100 pessoas que estão desaparecidas. O número de mortes até o momento, supera os 100.