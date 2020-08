Novo vídeo mostra mulher e crianças sendo atingidas por explosão em Beirute

Três crianças e uma mulher são vistos sendo atingidos pelos reflexos da explosão na área portuária de #Beirute, no #Líbano. https://t.co/fumj68Onml pic.twitter.com/JYWyE3lBDO — Atlantide (@Atlantide4world) August 5, 2020

Um vídeo impressionante mostra o momento em que uma mulher juntamente com três crianças, uma delas de colo, são atingidas pelo impacto da explosão ocorrida na tarde da última terça-feira (3), em Beirute no Líbano.

O grupo estava na sala do apartamento quando ouviu o forte barulho da explosão e foi surpreendida pela nuvem branca que derrubou as janelas e arremessou vários destroços e estilhaços para dentro do imóvel.

Um dos meninos que estava bem perto da janela chega a cair no chão e rapidamente levanta desnorteado enquanto a mulher abraça os outros dois na tentativa de protegê-los. Logo depois, todos saem do local desesperados.