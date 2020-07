Suspeito de integrar grupo que expulsava moradores é preso em operação em Manaus

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Manaus/AM - Um homem suspeito de pertencer uma organização criminosa que expulsava moradores de casas, foi preso na Operação Beiradinho, realizada na manhã de hoje (21), no bairro Chapada, Zona Centro-Sul.

A polícia já havia encerrado os trabalhos no local, quando encontraram o acusado escondido em uma residência. Ele foi apontado como o sexto integrante do grupo que atua no tráfico de drogas, tomada de residências e homicídios na área da invasão Beiradinho.

A polícia vai realizar daqui a pouco, uma entrevista coletiva para repassar todos os detalhes das prisões e de como o grupo agira. O que se sabe, até o momento, é que eles receberiam ordens de alguém que está preso fora do Amazonas e que aterrorizavam os moradores do local.