Apaixonados, Gabriel Medina e Yasmin Brunet fazem tatuagem de amor

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Depois que a atriz Yasmin Brunet e o surfista Gabriel Medina assumiram o romance, eles não se desgrudaram mais. Neste sábado, Medina mostrou no Instagram que o casal tautou a palavra ‘Love’, na parte de dentro das mãos.

A modelo assumiu o namoro com o surfista após o término do casamento de oitos anos com o modelo Evandro Soldati.

Foto: Reprodução/Instagram