Algumas doenças podem ser transmitias pelo beijo; Saiba mais

Carnaval está chegando e muita gente já está se preparando para curtir os blocos de rua e beijar muito durante esse período de festas. O beijo é o primeiro passo para ter um contato mais íntimo com outra pessoa, além de poder proporcionar, segundo estudos, a sensação de bem-estar e até queimar calorias.

De acordo com o site UOL, várias doenças podem ser transmitidas através deste ato de afeto. Descubra quais

Doença do Beijo (Mononucleose infecciosa): infecção viral causada pelo vírus Epstein-Barr que se encontra na saliva e na secreção nasal. A 'doença do beijo' pode causar sintomas de febre, dor de garganta e cabeça, amigdalite, aparecimento de gânglios no pescoço e cansaço.

Gripe e constipação: transmitidas pelo beijo por vírus.

Herpes labial: a transmissão do vírus da herpes é feita pelo contato direto com pessoas infectadas, principalmente através do beijo.

Papeira: o pelo vírus se dissemina de pessoa para pessoa através da tosse, dos espirros e da saliva.

Candidíase Oral: é uma infecção causada por um fungo do gênero Candida.

Sífilis: é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pallidum, mas que também pode ser transmitida pela saliva.