Em meio ao novo coronavírus, cerveja Corona deixará de ser comercializada

O grupo mexicano Modelo, fabricante da cerveja Corona, anunciou que vai interromper a produção e a comercialização dela e de outros produtos por conta da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o UOL, o Modelo, que faz parte do grupo cervejeiro Anheuser-Busch InBev, opera 11 cervejarias no México.

Seguindo as determinações do governo mexicano, as atividades comerciais ficam suspensas até, no mínimo, 30 de abril, já que elas não se enquadram como essenciais no momento.

Conforme o comunicado, o processo de suspensão das operações será concluído neste domingo.

O grupo ressaltou também que está tomando as medidas necessárias para cumprir as estratégias adotadas pelo governo federal para o enfrentamento do novo coronavírus.

O México declarou emergência de saúde e suspendeu várias atividades após os casos de covid-19 ultrapassarem 1 mil. Apenas alguns setores, como o agronegócio, poderão continuar funcionando.