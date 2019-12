Motorista de ônibus é flagrado embrigado após beber na confraternização da própria empresa

Um motorista de ônibus foi flagrado embriagado nesta terça-feira (31), na BR-376, em Mandaguari, no norte do Paraná. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), ele havia participado da confraternização da própria empresa na noite anterior.

Segundo o UOL, conforme o motorista, ele ingeriu whisky e cerveja. O homem teria descansado antes de ser acionado pela empresa, mas o corpo ainda não havia metabolizado todo o álcool.

De acordo com a PRF, o motorista embriagado saiu de Londrina, na região norte, com destino a Toledo, no oeste do Paraná. Ele já havia dirigido 71 quilômetros quando foi submetido ao teste do bafômetro. O ônibus era ocupado por 17 passageiros.

O exame revelou que o motorista tinha 0,24 mg de álcool por litro de sangue. O índice não configura crime, mas o homem foi multado em R$ 2.934,70. Além disso, ele ficará com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa por um ano.

Diante da situação, a empresa de ônibus providenciou um novo motorista para substituir o homem embriagado e dar prosseguimento à viagem.

Somente neste ano, conforme a PRF, 4,2 mil motoristas foram flagrado bêbados nas rodovias federais do Paraná. Foram 614 prisões em flagrante efetuadas em situações como essa.