Ex-ministro de Bolsonaro, Gustavo Bebianno morre na frente do filho no Rio de Janeiro

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Gustavo Bebianno, 56, ex-ministro de Jair Bolsonaro, morreu na manhã desse sábado (14), depois de passar mal em um sítio localizado em Teresopólis, o Rio de Janeiro. Informações preliminares são de que ele sofreu um infarto.

A notícia da morte foi divulgada pelo amigo de Bebianno, Paulo Marinho, presidente do PSDB. De acordo com o sistema de informações da Globo, o político contou que Gustavo passava o fim de semana no sítio da família e estava acompanhado do filho, quando teria se sentindo e caído.

Ele foi socorrido às pressas, mas já teria chegado morto ao hospital. Bebianno era pré-candidato a prefeitura do Rio, mas se tornou conhecido nacionalmente ao ser anunciado um dos primeiros ministros de Bolsonaro assim que ele tomou posse.

Ele também acompanhou de perto o amigo ex-militar no episódio da facada sofrida por ele; e protagonizou um dos primeiros escândalos do atual Governo que tratava de desvio de verba pública por meio do uso de candidatura “laranja” quando Jair ainda era candidato a presidência em 2018.

A amizade de Bebianno com o presidente terminou com a exoneração dele, após desentendimento e acusações entre o ex-ministro e o Carlos Bolsonaro, filho de Jair.