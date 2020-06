Homens são presos ao tentar vender bebês pelo Instagram

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Três homens foram presos por autoridades iranianas após tentarem vender bebês pelo Instagram. As informações são da agência de notícias ISNA.

Segundo a ISNA, pelo menos dois bebês, um de 20 dias e um de dois meses, foram resgatados nesta quinta-feira (25).

O chefe de polícia de Teerã, Hossein Rahimi, disse que há um terceiro bebê que já foi identificado, mas ainda não foi resgatado.

De acordo com as autoridades, as vendas eram negociadas pelo Instagram. Um dos bebês estava prestes a ser vendido por 400 milhões de rials iranianos (cerca de R$ 50 mil).

Os bebês eram comprados de "famílias pobres", afirmou Rahimi.

O Facebook, empresa dona do Instagram, disse à rede norte-americana CNN em um comunicado que "não permitimos conteúdo ou comportamento no Instagram que possa levar à exploração humana, o que inclui a venda de crianças para adoção ilegal".

Os bebês foram entregues a serviços sociais.