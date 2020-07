Mãe e filha ficam presas no elevador e bebem próprio xixi para sobreviver

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Uma mulher, 82, e a filha, 64, ficaram presas no elevador por quatro dias e tomaram atitude inesperada ao beberem o próprio xixi. O caso aconteceu na província de Shaanxi, na China.

De acordo com o site R7, as vítimas não tinham como entrar em contato com alguém para avisar sobre o ocorrido e eram as únicas duas pessoas da casa.

"As duas moram juntas em uma casa que têm um elevador que elas não costumam usar. No dia do incidente, estavam indo para o segundo andar, quando tudo de repente ficou preto. A energia caiu", explicou o médico Yin Aiping ao site AsiaWire em entrevista a um jornal local.

Em um ato de desespero, elas abriram as portas do elevador com as mãos e a filha correu para buscar ajuda. Elas foram socorridas e encaminhadas a uma unidade de saúde.