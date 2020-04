Recém-nascido morre vítima de coronavírus 4 dias após o parto

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Com apenas 4 dias de vida, morreu a vítima mais nova pelo Coronavírus no Brasil. As informações foram da Secretaria de Saúde Pública (Sesap) do Rio Grande do Norte. O bebê considerado o mais novo, antes deste caso, tinha 3 meses de vida.

Segundo o site Globo, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal chegou a informar, por meio de nota, que o parto aconteceu no dia 2 de abril, mas corrigiu a informação em seguida e disse que o bebê nasceu na madrugada do dia 3, de um parto prematuro de 30 semanas de gestação.

Quando deu entrada na maternidade, no dia 2 de abril, a mãe apresentava quadro de hipertensão, diabetes, obesidade e síndrome respiratória a esclarecer, segundo a SMS. A mãe fez o exame e aguarda o resultado do Lacen. Ela encontra-se em isolamento domiciliar.