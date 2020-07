Médicos encontram cocaína e nicotina em sangue de bebê

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

Um bebê de um 1 ano e seis meses internado no Conjunto Hospital de Sorocaba foi diagnosticado com cocaína e nicotina no sangue. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher, na quinta-feira (16).

Segundo um site de notícias do Globo, a mãe levou a criança no começo da semana à unidade depois que o menino passou mal e vomitou. Conforme o relato, ela acreditava que ele teria sido abusado por um homem com quem esteve.

No hospital, os médicos fizeram exames e identificaram as substâncias. O estado de saúde do paciente é estável.

A Polícia Civil, então, colheu o depoimento da mãe, que teria problemas com drogas. No entanto, a polícia quer identificar quem deu os entorpecentes ao menino.

O caso também é acompanhado pelo Conselho Tutelar e os responsáveis podem perder a guarda.