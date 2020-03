O dia de amanhã com o Covid -19

Um bebê de apenas dois anos destruiu cerca de US$ 1mil dólares que os pais estavam economizando, em Utah nos Estados Unidos.

De acordo com o site R7, o dinheiro equivalente a mais de R$ 5 mil foi triturado pelo menino. Ben Belnap e Jackee Belnap encontraram o filho perto do triturador de papel, com todo dinheiro em pedacinhos.

O caso viralizou nas internet.