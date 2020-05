Após live polêmica, Eduardo Costa pretende encerrar carreira: 'não estão nem aí pra minha música'

O maior inimigo de Bolsonaro

O cantor sertanejo Eduardo Costa lamentou neste domingo (03) durante uma transmissão ao vivo no Instagram, sobre as críticas que recebeu na web após a live 'Cabaré', onde dividiu o palco com o cantor Leonardo, na sexta-feira (01). Ele chorou e disse que pretende encerrar a carreira musical.

"Eu estou muito triste, quero parar minha carreira, quero dar um tempo. Não sei se vou voltar a cantar. Como eu disse, tenho outros negócios, não dependo da música para viver há muitos anos", falou. "As pessoas não estão nem aí pra minha música", continuou.

O cantor aproveitou o momento para pedir perdão à cantora Thaeme, da dupla com Thiago. Na live, o cantor teria dito que "iria transar pensando no bebê da Thaeme", a fala do sertanejo causou revolta nos internautas que o bombardearam de críticas na web. Mas, segundo Eduardo Costa, a intenção era se referir ao ditado popular "pensando em uma criança bonita, faça um filho tão bonito quanto".

O sertanejo mandou recado para a cantora e para seu parceiro de live, Leonardo: "Se a Thaeme tiver me vendo, por favor, você me perdoa. Deus sabe que eu jamais faria isso. Minha maior preocupação é em salvar crianças, fui ali por causa das criancinhas que estão desamparadas", afirmou. "Quero pedir perdão pra Thaeme e para as pessoas que se sentiram ofendidas. Quero pedir perdão em nome do Leonardo também. Nós somos pessoas de bem, homens de família", finalizou.