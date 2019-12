Na véspera de Réveillon, bebê de dois meses é sequestrada de casa em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher está sendo procurada sob suspeita de sequestrar um bebê de apenas dois meses de vida, na manhã dessa terça-feira (31), no bairro Japiim, Zona Sul.

A suposta sequestradora, identificada apenas como Graciele teria se aproximado de Ana Paula, mãe da bebê, ainda na maternidade, onde a suspeita estaria acompanhando a filha.

As duas se tonaram amigas e nessa segunda-feira (30), a mulher teria pedido para dormir na casa da mãe da criança. Quando Ana Paula acordou, nem Graciele e nem a bebê se encontravam mais na casa.

Um vizinho da família afirma que por volta das 6h30, viu a acusada com a bebê no colo e uma sacola com roupas de criança. Ela teria se aproximado dele bastantes nervos perguntado onde havia uma padaria próxima.

Em seguida, ele seguiu levando a menina e desapareceu. A família está registrando o caso nesse momento na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).