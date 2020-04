Ao pegar no sono, mãe rola na cama e esmaga filho recém-nascido em Manaus

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

Manaus/AM - Um bebê Sebastião Gomes dos Santos, de apenas um mês e 21 dias de nascido foi encontrado morto na manhã dessa terça-feira (21), dentro de uma casa localizada na Alameda C, bairro Santa Etelvina, na Zona Norte.

Segundo a polícia, uma equipe foi acionada por volta das 9h, com a informação de que o menino teria amanhecido morto em um imóvel. Ao chegar ao local, os pais de 20 anos, contaram que por volta de 1h tiraram a criança do berço para dar de mamar, mas com muito sono esqueceram de colocá-lo de volta.

No meio da madrugada, a mãe esqueceu que o bebê estava ao seu lado e acabou rolando por cima dele. Pela manhã, ao acordar, pai percebeu que a mulher estava em cima da criança e que ela não se mexia mais.

Ao pegar o filho, percebeu que um dos braços dela estava roxo e que o nariz dele sangrava. Os pais se desesperaram e pediram socorro, mas não havia mais o que se fazer.

Sebastião era prematuro e havia nascido com apenas sete meses. O corpo do menino ainda deve passar por perícia para identificar as causas exatas da morte.

