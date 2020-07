Homem mata bebê a socos por acreditar que foi traído por esposa

Wilson Lima e a solidão do Poder

Um homem que não teve o nome e a identidade divulgada pela polícia, está preso desde o dia 2 de julho no município de Miranda. Ele é acusado de matar uma bebê de apenas dois meses com socos e asfixia.

Segundo o EnfoqueMS, para à polícia, ele confessou ter matado o bebê para se vingar de suposta traição da esposa, que teria engravidado do irmão dele.

Ainda segundo a polícia, o caso chegou até a delegacia em abril, depois de equipe do hospital da cidade denunciar que embora não existisse causa explícita para a morte, a menina apresentava quadro de desnutrição e tinha lesão do lado esquerdo do rosto.

Questionado na época, o suspeito alegou que a marca era resultado de uma brincadeira entre a vítima e o irmão, de 3 anos.

No entanto, o laudo necroscópico apontou como asfixia a causa da morte da beb6e. Em seguida, investigadores descobriram ainda que, antes de morrer, a criança havia sido agredida com socos no rosto e nas costas.